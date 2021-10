'Bolsonaristas' blijven Braziliaanse president steunen, ondanks problemen

"Ik identificeer me met Bolsonaro omdat hij conservatief, politiek incorrect en authentiek is", legt Luiz Augusto uit. Hij is een echte 'bolsonarista', zoals aanhangers van de president worden genoemd.

De kritiek op de Braziliaanse president Bolsonaro is niet mals. Een parlementaire onderzoekscommissie concludeerde begin deze week dat hij de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de 607.000 coronadoden die er tot nu toe in het land werden geregistreerd. De senatoren willen zelfs dat Bolsonaro wordt aangeklaagd voor maar liefst negen verschillende misdrijven.

Luiz Augusto past in het plaatje dat politicoloog Guilherme Casarões van Bolsonaro's volgelingen schetst. Hij deed jarenlang onderzoek deed naar Bolsonaro en zijn aanhangers. "Het zijn vaak witte, iets oudere mannen uit de middenklasse."

"We hebben dertien jaar lang een linkse regering gehad en Bolsonaro profileert zich als anti-links", vertelt Casarões. "Hij heeft ook een nieuw element in de Braziliaanse politiek geïntroduceerd: geloof. Deze president is religieus nationalistisch en dat trekt veel mensen aan. Maar Bolsonaro is vooral ook anti-establishment, hij zegt te strijden tegen de corruptie in de Braziliaanse politiek."

Bolsonaro als slachtoffer

Die strijd tegen de gevestigde orde raakt een gevoelige snaar bij veel 'bolsonaristas'. "Onze president knokt tegen het systeem", legt Luiz Augusto uit. "Het systeem valt hem constant aan, want ze willen van hem af."

"Bolsonaro is er goed in geslaagd om zich in een slachtofferrol te plaatsen", zegt politicoloog Casarões. "Hij is een slachtoffer van het systeem, de pers, gouverneurs, het Hooggerechtshof. Op sociale media klaagt hij constant dat hij wordt tegengewerkt en dat is een populistische, effectieve manier om steun te behouden." Casarões vergelijkt Bolsonaro met een sekteleider: "Hij is feilloos, Bolsonaro maakt geen fouten. Als je kritiek hebt, plaats je je buiten de beweging", aldus de politicoloog.

Luiz Augusto moet er een beetje om glimlachen. "Natuurlijk is de president slachtoffer. Ze proberen hem van alle kanten zwart te maken. Ze schilderen Bolsonaro af als een incapabele president, zodat hij geen kans maakt bij de verkiezingen volgend jaar."

Luiz Augusto denkt niet dat dat gaat lukken. "We hebben een president waarvoor mensen de straat opgaan, terwijl elke andere kandidaat nauwelijks mensen kan mobiliseren. De straat is van ons."