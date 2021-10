Stoet van 4000 migranten op weg naar VS, Mexico houdt ze niet tegen

Zo'n 4000 migranten uit met name Midden-Amerika trekken op dit moment door Mexico richting de Amerikaanse grens. De groep hoopt eerst Mexico-Stad en daarna de VS te bereiken. Het is de grootste migrantenkaravaan sinds het aantreden van president Biden.

De stoet vertrok afgelopen zaterdag vanuit de Mexicaanse stad Tapachula, bij de grens met Guatemala. Migranten moeten daar een vluchtelingenstatus aanvragen om door te mogen reizen binnen Mexico of naar de VS, maar ze moeten daar vaak erg lang op wachten. En lang niet iedereen krijgt zo'n status.

"Je doet al het papierwerk en je maakt afspraak na afspraak na afspraak, en dan niets. Toen het eindelijk zover was, was de uitkomst negatief. Ze zeiden nee", vertelt Byron Zavala uit Nicaragua. "Ik heb me aangesloten omdat ze je in Tapachula hoop geven, maar je vervolgens niet helpen."

Uit onvrede verlieten ruim 2000 migranten de stad om zonder administratieve goedkeuring hun weg te vervolgen. Iedere dag sloten nieuwe migranten zich bij de groep aan. Ze registreerden zichzelf met een QR-code. Volgens activist Luis García Villagrán, die de groep bijstaat, lopen er meer dan 1500 minderjarigen en 65 zwangere vrouwen mee.

De Mexicaanse oproerpolitie heeft geprobeerd de karavaan tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Sindsdien zijn er geen nieuwe pogingen ondernomen om de groep te stoppen. Eerder werden grote groepen migranten wel tegengehouden, zoals begin dit jaar in Guatemala.

Humaner immigratiebeleid

De migranten komen vooral uit Midden-Amerika. Ze ontvluchten doorgaans de armoede en het bendegeweld in hun thuislanden Honduras, Guatemala of El Salvador. Ook migranten uit Nicaragua - dat onder president Daniel Ortega afkoerst op een dictatuur - hebben zich aangesloten.

Onder de groep is ook een klein aantal Haïtianen. Na de verwoestende aardbeving op Haïti in 2010 vertrokken veel inwoners naar Zuid-Amerika, maar ook daar is het nu lastig om aan werk te komen. De migranten hopen de VS binnen te komen, nu president Biden een humaner immigratiebeleid voert dan zijn voorganger Donald Trump.

Toch lijkt de kans klein dat de migranten in de VS een nieuwe toekomst wacht, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Zo werden vorige maand duizenden Haïtianen uitgezet die de Rio Grande waren overgestoken en onder een brug in Texas bivakkeerden. Tussen september 2020 en september 2021 werden volgens de Amerikaanse grensbewaking meer dan een miljoen migranten teruggestuurd.

"Biden heeft weliswaar een aantal beleidsmaatregelen van Trump teruggedraaid, maar de regeling die tijdens de pandemie van kracht werd om migranten snel terug te kunnen sturen geldt nog altijd. Ook als migranten eenmaal op Amerikaans grondgebied zijn, mogen ze vanwege die maatregel versneld worden uitgezet."