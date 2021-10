Van de Zandschulp blijft verbazen; nu ook eerste zege op toptienspeler

Het is voor de 26-jarige Van de Zandschulp zijn eerste zege op een toptienspeler. Roeblev is de nummer 6 van de wereld en daarnaast al zeker van deelname aan de ATP Finals.

In de halve finales van het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg neemt de Nederlander het op tegen de Kroaat Marin Cilic, de nummer 35 van de wereld.

Nadat hij twee breakpoints weggewerkt had in zijn eerste opslaggame, nam Van de Zandschulp de regie over. Hij stuurde Roeblev van het kastje naar de muur met sliced-backhands en dropshots en zag de Rus dubbele fouten slaan op de breakpoints die hij kreeg. Bij een achterstand van 2-4 in de tweede set won Van de Zandschulp vier games op rij en sloeg zich zo naar de overwinning.

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales bereikt van een ATP-toernooi. In Sint-Petersburg stunt de Nederlander door in de kwartfinales de als eerste geplaatste titelverdediger Andrej Roeblev te verslaan: 6-3, 6-4.

Van de Zandschulp verraste enkele weken geleden op de US Open, door als qualifier de kwartfinales te bereiken. Daarin moest hij het afleggen tegen Medvedev, die in New York doorstoomde naar zijn eerste grandslamtitel. Dankzij zijn zegereeks op de US Open schoot Van de Zandschulp de tophonderd in.

Met zijn overwinning stijgt Van de Zandschulp zes plekken, naar plaats 63 van de wereld. Direct na de US Open was hij nummer 61. Mocht hij het toernooi in de Russische stad winnen, komt hij in de mondiale topvijftig.