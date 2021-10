Chemiefabriek 3M moet deel productie stilleggen vanwege pfas

Chemiebedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht moet tijdelijk alle productieprocessen stopzetten waarbij pfas vrijkomt. Die maatregel heeft de Vlaamse omgevingsdienst opgelegd, meldt de VRT.

Deze week bleek dat bij 90 procent van 800 omwonenden van de fabriek te hoge pfos-waarden (een stof die tot de pfas-familie behoort) in het bloed zitten. De productieprocessen tijdelijk stilleggen is nu de enige manier om er zeker van te zijn dat de omwonenden niet worden blootgesteld aan nog meer schadelijke stoffen, vindt de Vlaamse overheid.

In Zeeland ontstonden afgelopen zomer zorgen omdat de schadelijke stoffen via de Schelde de provincie binnenkomen. In een reactie laat gedeputeerde Van der Velde nu weten "overvallen te zijn door het nieuws" van het stilleggen van de processen. "Zeeland wil de beslissing nog bestuderen. De provincie is blij dat er nu tijdelijk geen pfas wordt geloosd, maar heeft nog wel vragen over de lange termijn."

Vijf kilometer rond de fabriek

Gisteren moest 3M op een hoorzitting uitleg geven over de processen en de schadelijke stoffen die daarbij vrijkomen. Volgens de Vlaamse omroep heeft het bedrijf daarbij "kennelijk niet kunnen overtuigen". De inspectie wil niet het hele bedrijf sluiten, maar alleen het deel waar de schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Als het aan de overheid ligt hoeft het stilleggen niet lang te duren en hoeft de impact voor werknemers niet groot te zijn. De omgevingsdienst vindt wel dat 3M "bereid moet zijn haar verantwoordelijkheid op te nemen richting de omgeving en in het bijzonder haar werknemers".

Vandaag heeft de Vlaamse overheid besloten om het bloedonderzoek van omwonenden uit te breiden naar een straal van 5 kilometer rond de fabriek.