Nederlandse korfballers walsen over Duitsland heen en bereiken finale

Op het EK in Antwerpen hebben de Nederlandse korfballers met gemak een plaats in de finale afgedwongen. Duitsland, bij de vorige editie verliezend finalist, werd in de halve finale met 38-8 aan de kant gezet.

Topscorer tegen Duitsland werd Laurens Leeuwenhoek met zes doelpunten. Celeste Split en Harjan Visscher troffen allebei vijf keer doel.

Nederland heeft nu elke editie van het Europees kampioenschap de finale gehaald en alle keren werd de finale ook gewonnen.

Ruime zeges

De Nederlandse ploeg boekte tot nu toe louter grote zeges. In de groepsfase werden Hongarije (39-8), Engeland (29-9) en Portugal (31-6) verslagen.

Nederland speelt de finale tegen de winnaar van het duel tussen België en Engeland. De eindstrijd wordt zaterdag om 19.00 uur gespeeld.