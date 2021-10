Hoe kon de fiscus jarenlang een fraudelijst bijhouden: zeven vragen en antwoorden

Hans Vijlbrief, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst. - ANP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde een vernietigend rapport over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. De toezichthouder bestempelt het systeem dat mogelijke fraudesignalen verzameld als een zwarte lijst en zegt dat de Belastingdienst nooit persoonsgegevens op deze manier had mogen verwerken. Toch heeft de fiscus de lijst jarenlang kunnen gebruiken. Zeven vragen en antwoorden. Welke overtredingen heeft de Belastingdienst begaan? De Belastingdienst registreerde vanaf 2013 tot maart 2020 persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs. De voorlopers van dat systeem bestonden al sinds 2001. En twintig jaar lang persoonsgegevens op die manier registreren is een onrechtmatige schending van grondrechten, ongekend in omvang, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens. In het fraudesysteem werden bijvoorbeeld medische gegevens en strafrechtelijke gegevens geregistreerd. Maar uit het rapport blijkt dat de Belastingdienst het recht niet had om persoonsgegevens te bewaren, omdat daar een precieze wettelijke bepaling voor nodig is. En die is er niet. De dienst schond zelfs bijna alle kernbeginselen van de privacywetgeving: gegevens werden zonder geldige reden, zonder duidelijk doel, slordig bijgehouden, slecht beveiligd en veel te lang bewaard. Het gebruik van zwarte lijsten werd stopgezet toen Trouw en RTL Nieuws ze ontdekten. Vervolgens concludeerde advieskantoor KPMG dat het fraudesysteem de privacywetgeving AVG schond. Daardoor werd het systeem in 2020 stopgezet. Hoewel die privacywet - de AVG - pas in 2018 werd ingevoerd, heeft de Belastingdienst ook de jaren ervoor de privacywetgeving geschonden door onzorgvuldigheid, volgens de toezichthouder.

In 2018 vroeg ik: voldoet de belastingdienst wel aan de AVG (privacy wetgeving(

Lees het antwoord

(kort gezegd: dat duurt nog tot een jaar en we hebben in beeld welke applicaties niet mogen)

Dit bleek dus een totaal onzin-antwoord te zijn van de regeringhttps://t.co/ATr5TMwNS0 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) October 29, 2021

Wie was potentieel fraudeur? In totaal stonden er 270.00 mensen op de zwarte lijst, onder wie 2.000 minderjarigen. Ook ondernemingen, NV's of BV's, stonden geregistreerd. Wie als potentieel fraudeur is bestempeld, kan een inzageverzoek indienen. Maar de Belastingdienst schat in dat voor de helft van de mensen niet kan worden gezegd waarom zij op de fraudelijst stonden. Mensen kwamen op de zwarte lijst terecht als de Belastingdienst zogenoemde risicosignalen ontving. Dat gebeurde bijvoorbeeld al door het opgeven van een hoge kilometervergoeding in de aangifte, terwijl de persoon dicht bij werk woonde. Ook het gewoonweg opvragen van informatie door andere instellingen, zoals bij het UWV voor een uitkering, kon als een risicosignaal worden opgevat. De AP viel vooral over de tips van anderen aan de Belastingdienst, waardoor iemand als mogelijke fraudeur werd bestempeld. Hoe kon de zwarte lijst zo lang bestaan? De toezichthouder zegt het onvoorstelbaar te vinden dat duizenden medewerkers van de belastingdienst wisten van het bestaan van de lijst en dat hij toch bleef bestaan. Bezuinigingen zijn de oorzaak van het jarenlange voortbestaan van de lijst, zegt NCF, de vakbond voor werknemers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. "Fraudebestrijding is een vak apart en kun je niet automatiseren door een systeem. Daar is menselijke maat voor nodig", zegt Albert van der Smissen, NCF-voorzitter. FNV-bestuurder Mieke van Vliet sluit zich daarbij aan. "Je kunt software het werk niet over laten nemen, alleen eenvoudige processen." Volgens de vakbond hebben werknemers het probleem wel aangekaart, maar kregen zij van hun leidinggevenden terug dat protocollen en regels uitgevoerd moeten worden. Van Vliet: "En daar is het misgegaan."

Aleid Wolfsen: “Had je ruzie met je buurman? Een wraakzuchtige ex? Iemand die kwaad wilde, kon zomaar een tip over jou geven. En boem, dan stond je in FSV als vermeende fraudeur.”#Belastingdienst #FSV #ZwarteLijst pic.twitter.com/pF8mluvNXg — Autoriteit Persoonsgegevens (@toezicht_AP) October 29, 2021