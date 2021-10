Canadese premier Trudeau bezoekt oorlogsbegraafplaats Bergen op Zoom

Samen met prinses Margriet kreeg Trudeau een rondleiding langs drie graven. Daar was ook een veteraan bij aanwezig. "Ik had het idee dat hij erg onder de indruk was van de verhalen over de slachtoffers."

Bekaert werd enige tijd geleden al op de hoogte gebracht van een mogelijk bezoek. "Vanwege veiligheidsmaatregelen mochten we het niet eerder kenbaar maken", zegt hij. "Ik begreep dat hij onderweg was naar de klimaatconferentie in Glasgow en op uitnodiging van Rutte naar Nederland is gekomen. Ik heb me laten vertellen dat hij uit persoonlijke interesse een bezoek aan de begraafplaats wilde brengen."

Directeur Bekaert van de Commonwealth War Graves Commission, die de begraafplaats beheert, noemt het bezoek bijzonder. "Ieder bezoek van een staatshoofd is speciaal omdat het aangeeft dat er na al die jaren, bijna 80 jaar, nog altijd interesse is om de slachtoffers te herdenken."

Trudeau kwam na een bezoek aan de Ridderzaal in Den Haag naar het ereveld in Bergen op Zoom, samen met prinses Margriet. Na een korte ceremonie waarin de volksliederen van beide landen werden gespeeld liep Trudeau langs een aantal graven.

Het bezoek duurde ongeveer een half uur. "Nadien sprak hij nog kort met de burgemeester", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Die noemde Trudeau een vriendelijke man. Ze spraken achteraf nog even over de sterke banden tussen Nederland en Canada."

Slag om de Schelde

Het is niet ongebruikelijk dat er Canadese hoogwaardigheidsbekleders naar Bergen op Zoom komen om eer te bewijzen aan de gesneuvelde militairen. Afgelopen zondag was het 77 jaar geleden dat Bergen op Zoom werd bevrijd. Bij die herdenking was de Canadese ambassadeur aanwezig.

Het was de eerste keer dat Trudeau er in persoon bij aanwezig was. In 2020 had hij wel een video opgenomen, die tijdens de herdenking werd getoond.

Bij de bevrijding waren veel Canadese militairen betrokken. Met name de Slag om de Schelde, de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog, is belangrijk geweest.

In totaal liggen er 972 Canadezen begraven op het Bergen op Zoom Canadian War Cemetery, zegt Bekaert. Honderd meter verderop ligt nog een begraafplaats waar gesneuvelde militairen uit andere landen liggen. Ook op die begraafplaats liggen 50 Canadezen.