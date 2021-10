Raad van State: Surinaamse Nederlanders krijgen geen compensatie voor AOW-gat

De tienduizenden Nederlandse ouderen van Surinaamse afkomst die een onvolledige AOW-uitkering ontvangen, kunnen geen aanspraak maken op financiële compensatie. Dat schrijft de Raad van State in een vandaag verschenen advies.

De raad keek op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de wettelijke grondslag voor zo'n tegemoetkoming. Die ontbreekt, omdat Suriname voor de onafhankelijkheid in 1975 niet tot het Nederlandse "Rijk in Europa" behoorde, aldus de Raad van State. Bij de invoering van de AOW in 1956 was dat een voorwaarde voor het basispensioen.

Onvolledig pensioen

Tienduizenden ouderen die in de periode voor de onafhankelijkheid in 1975 in Suriname woonden, krijgen al jaren geen volledige uitkering, het zogenoemde AOW-gat. Dat komt doordat Suriname voor de AOW als buitenland wordt aangemerkt, ook al was het land voor 1975 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Mensen die voor de Surinaamse onafhankelijkheid naar Nederland emigreerden, hebben daardoor geen volledig basispensioen kunnen opbouwen. Gevolg is dat ruim 30.000 ouderen momenteel honderden euro's pensioen per maand mislopen.