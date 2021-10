De Jong voor het eerst Nederlands kampioene op 1.500 meter, Leerdam verrast met brons

Antoinette de Jong is voor het eerst in haar schaatscarrière nationaal kampioene geworden op de 1.500 meter. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen bleef de 26-jarige schaatsster slechts 0,10 seconde boven het baanrecord van Ireen Wüst: 1.53,20. Ze won het goud in een persoonlijk record.

Jutta Leerdam zette als eerste een razendsnelle tijd op het scorebord. Ze leek lang op weg naar verbetering van het baanrecord (1.53,10), maar de wereldkampioene junioren op deze afstand in 2017 had het zwaar in de laatste meters. Desondanks reed Leerdam met 1.53,64 een persoonlijk record en ze pakte brons.

Ook Wüst en Schouten snel

De Jong reed in Heerenveen in een rechtstreeks duel tegen Wüst om de tijd van Leerdam te verbeteren. Dat lukte beide schaatssters: De Jong won in 1.53,20, de tweede tijd ooit gereden in Thialf. Wüst was met 1.53,48 ook nog sneller dan Leerdam en eindigde als tweede.

Titelverdedigster Jorien ter Mors, die ook nationaal kampioene werd in 2014, 2016 en 2018 op deze afstand, kwam niet in de buurt van de tijden van Leerdam, Wüst en De Jong. Ze eindigde met 1.54,65 als vijfde en plaatste zich nipt voor de wereldbekerwedstrijden.

Bovendien werd Ter Mors in een rechtstreeks duel geklopt door Irene Schouten, die met 1.54,14 een persoonlijk record reed en verrassend als vierde eindigde.