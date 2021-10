Verbij begint NK met snelste tijd op eerste 500 meter, drama voor Mulder

Kai Verbij zwaait naar het publiek voor de start van de eerste 500 meter - ANP

Kai Verbij heeft de eerste 500 meter op zijn naam geschreven bij de Daikin NK afstanden. Op het ijs in Heerenveen verliep de eerste omloop van het eerste schaatstoernooi van dit jaar dramatisch voor Ronald Mulder en slordig voor Dai Dai N'tab. Mulder reed in een rechtstreeks duel tegen N'tab, maar na een paar meter greep de sprinter al naar een lies en moest geblesseerd opgeven. Titelverdediger N'tab had een paar missers op de eerste meters en kon daarna niet profiteren van zijn tegenstander. Hij reed uiteindelijk de vierde tijd (35,16). Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste 500 meter voor mannen tijdens de NK afstanden.

Verbij wint eerste 500 meter, deceptie voor Ronald Mulder op NK afstanden - NOS

In de rit daarvoor had Verbij al de snelste tijd op het scorebord gezet: 34,79. Hein Otterspeer reed in zijn eentje (na twee valse starts voor Merijn Scheperkamp) de tweede tijd (34,89) en Janno Botman staat voorlopig derde met 35,05. Om 18.10 uur wordt de tweede omloop van de 500 meter gereden in Heerenveen en wordt duidelijk wie zich Nederlands kampioen mag noemen.

Startbewijzen Het olympische schaatsseizoen begint dit weekend met de NK afstanden, waar naast nationale titels ook startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada) zijn te verdienen. De Nederlandse schaatsbond heeft de geplaatste schaatsers gevraagd om minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. Volgens de KNSB is dat van belang voor het aantal deelnemers dat Nederland mag afvaardigen naar de Olympische Spelen in Peking. Tijdens de Spelen mag Nederland met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het schaatstoernooi, maar dat aantal moet worden veiliggesteld door een hoge positie in het wereldbekerklassement.