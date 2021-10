Snelle Verbij begint schaatsseizoen met nationale titel op 500 meter

Kai Verbij is zes jaar na zijn eerste nationale titel op de 500 meter opnieuw Nederlands kampioen geworden. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen was de 27-jarige sprinter na twee races de allersnelste. Hij won de eerste 500 meter in 34,79 en noteerde ook in de tweede omloop de snelste tijd: 34,70.

Nederlandse titel voor Verbij na twee keer winst op 500 meter - NOS

Titelverdediger Dai Dai N'tab, die de afgelopen twee jaar de beste was op deze afstand, kende een slordige eerste race (de vierde tijd in 35,16), maar wist dat in de tweede omloop nog enigszins goed te maken. Hij reed daarin 34,92 en moest genoegen nemen met de zilveren medaille. Dat kwam ook door een slechte laatste bocht van Hein Otterspeer op de tweede 500 meter. Na zijn tweede tijd in de eerste race (34,89) leek hij op weg naar het goud of zilver, maar met 35,22 eindigde hij uiteindelijk als derde. Deceptie voor Mulder Voor Ronald Mulder eindigde het eerste schaatstoernooi in een grote deceptie. Mulder reed in een rechtstreeks duel tegen N'tab, maar na de eerste bocht greep de sprinter al naar een lies en moest geblesseerd opgeven. Hij bleek na onderzoek een verrekking in zijn lies te hebben. "Het is een oude blessure", vertelde een teleurgestelde Mulder na afloop. "Ik denk dat het verstandig is dat ik stopte, maar ik baal zo hard dat ik niet kan doen wat ik wil doen. Ik hoop dat het meevalt, maar ik heb geen andere keuze." Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste 500 meter voor mannen en de reactie van Ronald Mulder tijdens de NK afstanden.

De andere twee wereldbekertickets gingen naar Merijn Scheperkamp en Janno Botman. Merijn Scheperkamp kende twee valse starts in de eerste race, maar maakte met de tweede tijd in de tweede race (34,82) alles goed.

Startbewijzen Het olympische schaatsseizoen begint dit weekend met de NK afstanden, waar naast nationale titels ook startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada) zijn te verdienen. De Nederlandse schaatsbond heeft de geplaatste schaatsers gevraagd om minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. De KNSB benadrukte dat het van belang is voor het aantal deelnemers dat Nederland mag afvaardigen naar de Olympische Spelen in Peking. Tijdens de Spelen mag Nederland met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het schaatstoernooi, maar dat aantal moet worden veiliggesteld door een hoge positie in het wereldbekerklassement.