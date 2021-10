Verwaarloosde Oekraïense circusberen gered en onderweg naar Rhenen

Het Berenbos in in Ouwehands Dierenpark Rhenen ontvangt dit weekend twee circusberen uit Oekraïne, die daar jarenlang in een vies hok in een speeltuin leefden. Er is geen geld meer om ze daar te onderhouden. Stichting Bears in Mind heeft de verwaarloosde dieren weggehaald omdat ze overstuur raakten in hun hok met alleen een kale, betonnen vloer.

Met honing zijn de verwaarloosde dieren gisteren in twee transportkisten met stro gelokt. Als de reis zonder problemen verloopt, dan worden ze rond middernacht in Rhenen verwacht. Het bijzondere transport wordt betaald met de opbrengst van een inzameling.

Prikken met stokken

De reis van 2500 kilometer via Polen en Duitsland begon in de Oekraïense stad Zaporizja. Ingrid Vermeulen, directeur van Bears in Mind, zag daar zelf hoe de twee beren eraan toe waren. "Ze zaten in hun eigen uitwerpselen op een betonnen vloer in een veel te klein hok, zonder groen en zonder verrijking", vertelt de directeur bij RTV Utrecht. Volgens Vermeulen stonk het er verschrikkelijk.

Daarnaast zaten de beren achter gaas op korte afstand van kinderen die de dieren vaak met stokken zouden hebben geprikt. "Het was een heel wonderlijke speeltuin met modelspoorbaantjes en vissen, echt een samenraapsel van entertainment voor kinderen."

De twee nieuwkomers worden in Rhenen onderzocht op hun lichamelijke en geestelijke toestand. Ze krijgen voortaan een dieet dat gebaseerd is op wat wilde beren door de seizoenen heen eten. Na dertig dagen quarantaine mogen ze naar buiten. Dan zullen ze voor het eerst gras onder hun berenpoten voelen.

Niet overleven in het wild

Meldingen over beren die in het buitenland in erbarmelijke omstandigheden gevangen worden gehouden komen meestal binnen via Bearalert.org, een website van de Rhenense stichting. Ook lokale projectpartners wereldwijd schakelen Bears in Mind in als er beren zijn die gered moeten worden.

In het Berenbos in Rhenen leven op dit moment zeven beren in relatieve vrijheid. Ze wonen in een omheind bos met onder meer een waterval, een vijver en holen waarin ze hun winterslaap kunnen houden. Het verblijf is ook het thuis van vier wolven. Volgens stichting Bears in Mind bevordert dat het natuurlijk gedrag van beide diersoorten, omdat wolven en beren in de vrije natuur ook met elkaar optrekken.

Sinds 1993 zijn in het Berenbos meer dan dertig beren opgevangen. De dieren zijn er vaak zo slecht aan toe dat ze waarschijnlijk niet zouden overleven in het wild.