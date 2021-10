Voorstel: loonsverhoging 9 procent bij supermarkten, zondagstoeslag gehalveerd

De supermarkten hebben een eindbod gedaan aan de vakbonden over een nieuwe cao en die gaan dit nu aan hun leden voorleggen. In dat bod krijgen werknemers er in stapjes in totaal 9 procent loon bij, uitgesmeerd over 3 jaar. Maar vanaf januari gaat de zondagstoeslag omlaag. Je krijgt dan geen dubbel loon meer zoals nu nog, maar nog anderhalf keer je normale loon.

Vakbond FNV noemt het een teleurstellend bod en ook het CNV is niet tevreden. Ze noemen het dan ook geen cao-akkoord en leggen het bod neutraal voor aan de leden. Er werd al anderhalf jaar onderhandeld over een nieuwe cao. "We zijn uitonderhandeld. Werkgevers blijven erbij dat zij de zondagstoeslag willen halveren", zegt FNV-bestuurder Özcan Colak.

Overgangsregeling

Om de pijn van de lagere zondagstoeslag wat te verzachten houden supermarktmedewerkers die nu al op die dag werken nog tot januari 2025 de huidige toeslag. Daarna gaat die ook voor hen omlaag.

"We hebben niet het maximale kunnen behalen", zegt CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda. "Maar wèl de inzet van al die mensen in de voorbije loodzware periode tot een realistische beloning kunnen ombuigen. Zo worden de lonen voor 20- en 21-jarigen fors opgetrokken."

De nieuwe cao gaat alleen door als een meerderheid van de vakbondsleden ermee instemt. Mocht dat niet gebeuren dan is in ieder geval de FNV van plan om actie te gaan voeren.