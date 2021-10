KPN kijkt per winkel naar beveiligingsmaatregelen na vijfde overval in 15 dagen

In Amstelveen is vanmorgen voor de vijfde keer in twee weken tijd in de regio Amsterdam een telefoonwinkel overvallen. KPN haalde in het gebied al voorraden uit de telefoonwinkels en gaat nu kijken of er in het hele land extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

"We gaan per winkel een risico-inschatting maken", zegt een woordvoerder van KPN. "Waar nodig nemen we zichtbare of onzichtbare maatregelen. Zo kan er bijvoorbeeld een deurbeleid worden ingevoerd, waarbij je eerst moet aanbellen voor je de winkel in kunt."

Vanmorgen kwamen twee gewapende minderjarige jongens met bivakmutsen de telefoonwinkel aan het Binnenhof in Amstelveen binnen. Ze bedreigden het personeel en de klanten met een vuurwapen en een mes. Er raakte niemand gewond.

Daarna vluchtten ze op een scooter met twee tassen vol telefoons. In de buurt van de winkel vond de politie de telefoons, wapens en een scooter, meldt NH Nieuws. Vermoedelijk hadden de twee overvallers die op hun vlucht weggegooid.

Niet zelf benaderen

De politie verspreidde het signalement van de daders via Burgernet. Ze droegen zwarte kleding, een mondkapje en een van hen droeg een grote tas. De politie waarschuwde mensen dat ze de jongens niet zelf moesten benaderen.

Op basis van informatie van meerdere getuigen wist de politie hen op te sporen en aan te houden op de Traviatastraat.

Het gaat dus om de vijfde overval op een telefoonwinkel in vijftien dagen tijd. Eerder waren vier telefoonwinkels in Amsterdam het doelwit.