Laporta over ontslag Koeman: 'Misschien hadden we eerder moeten ingrijpen'

"Barjuán is een persoon die de club kent", legt Laporta uit. "Hij was deel van het dreamteam van Johan Cruijff en snapt onze filosofie."

Oud-speler Sergi Barjuán, trainer van het tweede elftal, neemt voorlopig de taken van Koeman over. De voormalig linksback onder Johan Cruijff leidde vrijdag zijn eerste training.

Had Koeman eerder moeten worden ontslagen? "Misschien wel. Maar achteraf is het makkelijk praten. Misschien hadden we eerder moeten ingrijpen, daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor."

"Hij is een legende en blijft in onze herinnering, maar de resultaten waren dusdanig dat we iets moesten doen om onze doelstellingen te halen", aldus Laporta.

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta is vrijdag tijdens een persconferentie kort ingegaan op het ontslag van trainer Ronald Koeman. Over het aanstellen van een opvolger wilde hij niets zeggen.

Laporta benadrukt dat Koeman en Barcelona nu niet op gespannen voet leven. "De relatie met Koeman is goed. We communiceren met alle respect met hem. De situatie was onhoudbaar en hij vertelde me dat hij het gedeeltelijk begreep."

Koeman zou naar verluidt op een ontslagvergoeding van 11 miljoen euro kunnen rekenen. "De onderhandelingen over zijn ontslag lopen goed. We zullen de rechten van zijn contract respecteren", aldus Laporta.

Xavi als opvolger?

Xavi wordt door ingewijden als ideale kandidaat gezien om Koeman op te volgen, maar de voorzitter houdt desgevraagd de kaken op elkaar. "Ik kan niets zeggen over onze opties. Dat is onprofessioneel. Sorry."

Laporta wil wel kwijt dat hij Xavi als trainer hoog heeft zitten. "Hij zit in een leerproces en ik heb hele goede referenties van mensen die dicht bij hem staan. Ik heb altijd gezegd dat Xavi ooit Barça zal trainen. Hij is iemand die leeft voor het voetbal en hij hoort bij Barça. We zullen zien hoe het loopt."