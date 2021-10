Fraser ziet dankzij Van Gaal dingen waar hij 'niet aan gedacht' zou hebben

Louis van Gaal en Henk Fraser overleggen tijdens een training van Oranje. - ANP

"Schandalig". Veel woorden wil Henk Fraser, trainer van Sparta Rotterdam en assistent-coach bij het Nederlands elftal onder Louis van Gaal, niet vuil maken aan de ophef over supportersgeweld de laatste weken. Maar voor de intimidatie van Mark Koevermans, die zijn directeurschap van Feyenoord ter beschikking stelde, heeft hij geen goed woord over. "Als er een persoon betrokken was bij de club Feyenoord, dan was hij het wel. En dan zijn er een paar mensen... die snappen het echt niet." Rotterdamse derby Sportief wil Fraser zijn ruiten in ieder geval niet laten ingooien, als Feyenoord zondag op bezoek komt voor de Rotterdamse stadsderby. "We hebben wel wat signalen ontvangen alsof we bij voorbaat kansloos zouden zijn. Dat kon ik als speler al niet hebben. En mijn spelers hopelijk ook niet."

Natuurlijk, Fraser wil niet verliezen tegen de club waar hij jaren een ijzeren verdedigingsduo vormde met John de Wolf, die zondag op de Feyenoordbank zal plaatsnemen. En bij veel Spartanen bestaat een groot verlangen om de grote broer uit Zuid te verslaan. Toestanden zoals bij de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle of nog erger de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse hoef je niet te verwachten in Spangen. "Feyenoord is natuurlijk de te kloppen ploeg. Maar ik was als speler veel te suf om dat te beseffen", omschrijft Fraser zijn eigen gevoel bij de derby.

Quote Net als veel mensen ben ik op zoek naar een extra prikkel en die heb ik daar. Henk Fraser over zijn rol bij Oranje

"Ik speelde gewoon om te winnen en keek nooit naar de omstandigheden. Nu ga je daar wat meer over nadenken en voel je ook wat meer de emoties van beide kanten. Ik heb een mooie tijd gehad bij Feyenoord en daar ben ik ze dankbaar voor. Maar ik werk nu bij Sparta en heb bij een paar andere clubs gewerkt. Dus die sentimenten zijn wel minder geworden." Van Gaal stuurde berichtje na bekerzege Waar Arne Slot eindelijk een keer zonder midweekse verplichtingen kon toewerken naar de derby, moest Sparta woensdag aan de bak in Veenendaal. Met een 2-0 zege op de amateurs van GVVV werd de tweede ronde van de KNVB-beker veilig gesteld. "De eerste die mij een berichtje stuurde na die wedstrijd was Louis van Gaal", vertelt Fraser, die ooit nog met Van Gaal en de andere assistent Danny Blind samen speelde in Spangen. "Dat geeft zijn betrokkenheid aan. Bij mij, maar ook bij Sparta."

Nu hebben de drie elkaar gevonden bij Oranje. "De dubbelrol is heel makkelijk", vertelt Fraser. "Ik ben daar ter ondersteuning. Ik voel me uitstekend op mijn gemak daar. Net als veel mensen ben ik op zoek naar een extra prikkel en die heb ik daar. En die neem ik ook mee naar Sparta." "Hoe je het ook wendt of keert, deze man heeft wel op het allerhoogste niveau getraind met de allerbesten. En dan zie ik dingen waar ik niet aan gedacht zou hebben. Ik heb het spelletje niet uitgevonden, dus die dingen pik ik lekker mee."