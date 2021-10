Slot kijkt 'met afschuw' naar bedreigingen, maar voelt zelf geen angst

Feyenoord-trainer Arne Slot noemt het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans ontzettend vervelend. "Ik heb altijd prettig met hem samengewerkt. Er zijn deze week al veel woorden gebruikt, daar valt nu niet veel extra's aan toe te voegen."

Koevermans kondigde deze week zijn vertrek bij Feyenoord aan met als belangrijkste reden dat hij meerdere keren werd bedreigd. Ook bij Slot kwamen die bedreigingen destijds binnen.

"Ik schrok van wat er toen is gebeurd. Ik kijk daar met afschuw naar."

Slot zelf niet bang

Zelf is Slot niet bang dat er in de toekomst ook supporters bij hem in de tuin zullen staan als het slecht gaat. Veel van de bedreigingen zijn gelieerd aan het nieuwe stadion van Feyenoord en daar heeft Slot geen duidelijke stem in.

"Maar feit is wel dat de veiligheid steeds minder gewaarborgd is", zegt Slot. "Of het nu om voetbal of politiek gaat. Maar volgens mij zijn trainers niet zo vaak bedreigd zoals nu bij Mark."