Nederlands meisje (6) verongelukt op bungalowpark in België

Op een bungalowpark in de Belgische plaats Houthalen-Helchteren is het lichaam van een Nederlands meisje gevonden. Het is onbekend waaraan het kind is overleden. Volgens het park wijst alles op een ongeluk.

Haar lichaam werd vanmiddag rond 15.30 uur in de natuur bij Park Molenheide gevonden, meldt het park op Facebook. Het meisje verbleef er samen met haar familie.

De doodsoorzaak is volgens het vakantiepark nog niet officieel vastgesteld. "Echter wijst alles in de richting van een tragisch ongeluk."