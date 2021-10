'Kamer had in coronacrisis geen zicht op schaduwbeleid kabinet'

Kamerlid Fleur Agema (PVV): "Wij kunnen niet meeluisteren in het Catshuis. Er bleven allerlei losse eindjes." Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen stond daardoor de controlefunctie van het parlement niet alleen destijds, maar ook nu nog onder druk. "Ik denk ook dat dat zo zal zijn op het moment dat er straks een parlementaire enquête is."

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn kritisch op de eigen controlerende rol van het parlement in de coronacrisis, zeggen ze tegen Nieuwsuur. De Kamer controleerde het kabinet niet adequaat, er was onvoldoende debat over cruciale aspecten van het beleid en de Kamer kreeg te weinig informatie.

Het kabinet koos in de coronacrisis vooral voor een aanpak waarin het virus kon rondgaan zolang de ziekenhuizen het aankonden. Andere landen zetten juist in op intensief testen en isolatie met als doel het virus zo veel mogelijk in te dammen. Fractieleider Gert-Jan Segers van coalitiepartner ChristenUnie zegt achteraf dat het mede zijn "schuld" is dat hier nauwelijks discussie over is gevoerd. "We hebben bij tijden onvoldoende doorgedrukt om dit debat veel fundamenteler en uitvoeriger te voeren."

'Van Dissel werd woordvoerder kabinet'

De Kamer worstelde met een gebrek aan kennis over beleidskeuzes. Om de informatiepositie van de Kamer te versterken, kwamen er op initiatief van PVV-Kamerlid Agema zogeheten technische briefings met onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel. Maar in de praktijk leidden die bijeenkomsten tot frustratie bij de Kamerfracties.

Agema zegt nu: "Het was onze enige mogelijkheid, want als je schriftelijke vragen indient bij het ministerie doen ze drie weken over de beantwoording en komen ze met allerlei dwarsstraten. Maar ik wist niet dat het zo'n deceptie zou worden. Je kon niet doorvragen."

Asscher: "Van Dissel werd steeds meer een woordvoerder van het kabinet in plaats van een onafhankelijke expert." En volgens Marijnissen was het lastig dat Van Dissel op politieke vragen geen antwoord gaf, en dan doorverwees naar de politiek. "Maar de politiek wees dan weer terug en zei: "Wij varen op de wetenschap." Dat sloeg op een gegeven moment het debat dood."