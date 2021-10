Serie A staat terugkeer Eriksen niet toe, Inter opent deur voor vertrek

In Nederland is spelen met een defibrillator toegestaan. Zo speelt Ajacied Daley Blind met een kastje in zijn borstkas, die hartritmestoornissen tijdens de wedstrijd kan opvangen.

De Italiaanse kampioen heeft daarom laten weten open te staan voor een vertrek van de middenvelder naar een andere competitie. "De huidige situatie van de speler voldoet niet aan de eisen die in Italië gesteld worden aan het beoefenen van sport", zo schrijft de club bij het publiceren van de jaarcijfers. "Maar in andere landen zou de speler wel competitief kunnen spelen."

Eriksen werd in januari 2020 door Inter verlost van de bank bij Tottenham Hotspur. In zijn tweede seizoen hielp hij zijn Italiaanse werkgever meteen aan de eerste landstitel sinds 2010.

De Deen was vooral belangrijk in de slotfase van de competitie. Zo hielp hij Inter aan een punt in de topper tegen Napoli en maakte hij op de slotdag de 2-0 in de kampioenswedstrijd tegen Udinese.

Noodlot

Een paar weken later begon hij als de grote blikvanger van de Denen aan het EK, maar in het duel met Finland sloeg het noodlot toe. Voor een uitverkocht stadion in Kopenhagen en miljoenen televisiekijkers zakte Eriksen zonder directe aanleiding in elkaar.

Afgeschermd door een kring van ploeggenoten werd hij op het veld gereanimeerd en later kreeg hij in het ziekenhuis een defibrillator aangemeten.