Schulting staat te trappelen, ze zint dit weekend op koffer vol medailles

De Nederlandse shorttrackploeg maakt zich op voor de finaledagen dit weekend van de tweede wereldbeker van het seizoen. In de Japanse stad Nagoya zet Oranje de jacht op medailles en daarmee de beste posities in het klassement voort. De shorttrackers kunnen via de vier wereldbekerwedstrijden (Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht) drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen. Eind november staan de laatste twee op het programma. Vorig weekend werd het shorttrackbal geopend in Peking. In de Chinese hoofdstad kreeg de ploeg van bondscoach Jeroen Otter voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staan tijdens de Olympische Spelen volgend jaar februari. Panisch "Ik had me voorgesteld dat we niet naar buiten mochten en het is altijd afwachten hoe panisch ze zijn met mondkapjes en met afstand houden", zegt Suzanne Schulting vanuit haar hotelkamer in Japan. "Maar het viel mij eigenlijk alles mee, het was top georganiseerd. Het is een prachtige baan om op te rijden en een fantastische hal, straks met publiek wordt het alleen maar mooier."

De finaledagen van de tweede wereldbekerwedstrijden shorttrack in Nagoya zijn zaterdag en zondag. Zaterdagochtend om 07.00 uur (Nederlandse tijd) trappen Schulting, Monique Velzeboer en Rianne de Vries af met de halve finales op de 1.500 meter.

Hoewel de eerste wereldbekerwedstrijd een stroeve start kende door valpartijen van Sjinkie Knegt en Schulting, kan Otter toch tevreden terugkijken. Goud voor Schulting op de 1.000 meter en voor de mannenrelay en zilver op de mixed relay en vrouwen relay. In Peking had Schulting vier relatief rustige dagen, blikt ze terug. De olympische kampioene op de 1.000 meter reed niet op de 500 meter en kwalificeerde zich door een ongelukkige val niet voor de 1.500 meter. "Waar ik normaal zes keer rijd op een dag, was het zaterdag maar één keer. Dat is een groot verschil", zegt Schulting.