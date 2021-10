Signalen van fraude bij honderden 'dubieuze' zorgaanbieders

Honderden Nederlandse zorgbedrijven scoren op meerdere risico-indicatoren dusdanig hoog dat er sprake kan zijn van fraude met zorggelden. In een onderzoek van RTL Nieuws worden 567 zorgbedrijven in 212 gemeenten als 'dubieus' aangemerkt.

Het gaat bijvoorbeeld over bedrijven die hoge winsten boeken, iets wat niet vanzelfsprekend is in de zorgsector. Een andere risico-indicator is het inkomen van de bestuurder(s) van een zorgbedrijf, dat mag volgens de wet niet boven een bepaalde grens zijn.

Een ander mogelijk signaal van fraude bij een zorgaanbieder, zijn andere bedrijfsactiviteiten in sectoren waarbij een verhoogd risico is op witwassen, zoals de horeca of de autohandel.

Miljoenenfraude

Er bestaan al voorbeelden van zaken waarbij er sprake was van zorgfraude. Zo zijn er in september nog drie bestuurders van twee zorgbedrijven in Zuid-Holland aangehouden omdat zij volgens het Openbaar Ministerie meer zorg declareerden dan er in werkelijkheid werd gegeven.

Ook kregen drie Utrechtse mannen die een thuiszorgorganisatie runden in 2019 celstraffen opgelegd omdat zij veel meer zorgkosten declareerden dan zij daadwerkelijk maakten. Op die manier hebben zij destijds miljoenen euro's binnengehaald, dat zij volgens de rechter gebruikten om een appartementencomplex in Turkije mee te bouwen.

Het thuiszorgbedrijf van de Utrechtse mannen scoort met terugwerkende kracht hoog op de lijst met risico-indicatoren, schrijft RTL Nieuws. Op dit moment zouden er nog ruim vijfhonderd zorgbedrijven zijn die op deze manier als 'dubieus' kunnen worden aangemerkt, en waarbij er dus mogelijk sprake is van zorgfraude.

Deskundigen pleiten in het onderzoeksverhaal voor meer regels en toezicht, en betere controle van de mogelijk frauderende aanbieders die zorggelden declareren. In de zomer van 2020 diende demissionair minister De Jonge nog een wetsvoorstel in om zorgfraude eerder op te sporen. Dat voorstel wordt nog behandeld door de Tweede Kamer.