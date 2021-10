Tot 14 jaar cel voor verantwoordelijken fatale brand in Russisch winkelcentrum

Een Russische rechtbank heeft jarenlange gevangenisstraffen opgelegd aan acht mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor een grote brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo. Daarbij kwamen in 2018 zestig mensen om het leven, onder wie 37 kinderen.

De hoogste straf is voor de beheerder van het gebouw waar het winkelcentrum onderdeel van uitmaakte. Zij is veroordeeld tot veertien jaar strafkamp vanwege nalatigheid. De straffen voor de overige verantwoordelijken, onder wie een bewaker en een leider van de lokale brandweer, lopen uiteen van vijf tot ruim dertien jaar celstraf.

De brand werd veroorzaakt door kortsluiting in een indoor speeltuin. Doordat het brandalarm niet werkte, wisten bezoekers van een inpandige bioscoop niet wat er buiten de zaal gebeurde. Toen het vuur zich inmiddels door het gebouw had verspreid, konden zij geen kant meer op.

Kort na de brand in het winkelcentrum bleek dat de veiligheidsmaatregelen tekortschoten. Zo waren nooduitgangen niet toegankelijk en bleken veel wanden bekleed met plastic. Ook was het alarmsysteem uitgeschakeld. Volgens de onderzoekers legde de leiding van het winkelcentrum doelbewust brandveiligheidseisen naast zich neer, om zo meer winst te kunnen genereren.

De brandweer was uren bezig met het blussen van de brand: