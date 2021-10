Schiphol waarschuwt eigen personeel voor ondermijning

Schiphol start een campagne om personeel bewust te maken van de gevaren van ondermijning. Onder het motto 'Geef criminelen geen kans' hopen Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer dat medewerkers aan de bel trekken als ze iets verdachts opmerken of zelf de criminaliteit worden ingelokt.

Uit een rapport dat vorig jaar verscheen, bleek dat criminelen door gebrekkige controle bij vliegtuigen, bagage en luchtvracht kunnen komen om daar cocaïne uit te halen. Het rapport maakte duidelijk waar, door wie en hoe criminaliteit op Schiphol mogelijk werd gemaakt.

Pashouders

Op de luchthaven lopen zo'n 60.000 Schipholpashouders rond die een potentieel doelwit zijn voor ondermijning. Criminelen rekruteren volgens het rapport medewerkers met een pas voor Schiphol, om zo toegang te krijgen tot afgeschermde en beveiligde delen van de luchthaven. Schoonmakers, cateraars, bagagemedewerkers of onderhoudsmonteurs kunnen zo worden ingezet om drugs weg te sluizen. Op welke schaal dit gebeurt, blijkt niet uit het rapport.

Volgens de regionale omroep NH Nieuws komen overal op de luchthaven posters met foto's van medewerkers die hun collega's waarschuwen voor de gevaren van ondermijning te hangen. De affiches komen niet te hangen op plekken waar passagiers komen.

De campagne is een onderdeel van de strijd tegen ondermijning op onder meer Schiphol en in Rotterdamse haven. In mei maakte demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend 7 miljoen euro vrij te maken om de grootste invoerhavens van ons land weerbaarder te maken tegen criminelen. Een deel van dat geld is gebruikt voor deze campagne.