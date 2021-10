De uitzending van 29 oktober

Vanavond in deel drie van de reconstructie door Jop de Vrieze en Milena Holdert over het coronabeleid blikken politici terug op hun eigen rol.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zijn zelfkritisch op de controlerende rol van het parlement in de coronacrisis, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Was de Kamer wel in staat het kabinet adequaat te controleren? Was er voldoende debat over cruciale aspecten van het beleid en kreeg de Kamer voldoende informatie?

Belastingdienst beging overtredingen privacywet

De Belastingdienst is te ver gegaan met een fraudesignaleringssysteem. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er kwamen allerlei signalen terecht in het systeem die daar niet in thuis horen en deze werden ook te lang bewaard. Zo kon je bij een melding van een burenruzie of boze ex al aangeduid worden als mogelijke fraudeur. De AP stelt dat kernbeginselen van de privacywet AVG op ernstige wijze zijn geschonden. Zo'n kwart miljoen mensen stond op deze lijst.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, is over deze kwestie te gast in de studio van Nieuwsuur.