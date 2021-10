24.000 ontvangers van loonsteun hebben nog 2 dagen om omzetverlies door te geven

Zo'n 24.000 ontvangers van loonsteun moeten nog aan het UWV doorgeven hoeveel omzetverlies ze hadden in het voorjaar van 2020, de eerste ronde steun. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Doen ze dat niet voor zondagnacht, dan moet het hele voorschot van die periode worden terugbetaald.

Woensdagochtend stond de teller nog op 38.000 bedrijven. Het UWV ziet dat het aantal aanvragen de afgelopen weken en dagen sterk stijgt. Het is de vraag of alle bedrijven op tijd de aanvraag doen.

14 weken

Werkgevers die meer dan 20.000 euro voorschot hebben ontvangen moeten ook een verklaring van bijvoorbeeld een boekhouder meesturen, waarin staat dat alle informatie klopt. Bij een voorschot van meer dan een ton moet dat zelfs een accountant zijn. Boekhouders en accountants zijn daar druk mee.

Werkgevers kunnen in hun aanvraag laten weten dat die verklaring later nog wordt opgestuurd. Daar is na zondagnacht nog 14 weken de tijd voor. Maar dat moeten ze wel aangeven. Op dit moment hebben 6000 werkgevers van die uitstelmogelijkheid gebruikgemaakt.

Dit weekend zijn enkele tientallen UWV-medewerkers bereikbaar voor vragen van werkgevers die op het laatste moment de aanvraag indienen, laat het UWV weten.

8 miljard

De steun die bedrijven kregen tijdens de coronacrisis was gebaseerd op hun eigen verwachting: hoeveel omzet dachten ze te gaan maken in die periode? Nu moeten bedrijven doorgeven hoeveel omzet ze daadwerkelijk gemaakt hebben, en kan worden vastgesteld of bedrijven geld terug moeten betalen, of extra ontvangen. De verwachting is dat een flink deel van de bedrijven geld terug moet betalen.

In totaal werd er in de eerste drie maanden van de coronacrisis, maart tot juni, zo'n 8 miljard euro overgemaakt aan bijna 140.000 werkgevers.