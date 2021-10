60.000 mensen wachten op verklaring omtrent gedrag door storing

Een voorbeeld vog - Ministerie van Justitie

Screeningsautoriteit Justis, de organisatie die verklaringen omtrent gedrag (vogs) controleert en uitgeeft, kampt sinds 15 oktober met een storing. Naar schatting is daardoor een achterstand van 60.000 aanvragen ontstaan. Volgens Justis is er geen sprake van een hackaanval of cybercriminaliteit. Op de site schrijft de organisatie dat er verschillende systemen zijn geraakt door een softwarefout. Hoe de fout kon ontstaan, wordt nog uitgezocht. Tot de storing is opgelost is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dat leidt in sommige sommige sectoren tot problemen, doordat een vog voor bijvoorbeeld kinderopvang, de financiële sector en vitale infrastructuur verplicht is.

Wat is een verklaring omtrent gedrag? Een verklaring omtrent gedrag (vog) is een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie of taak.