2,5 miljoen euro teruggevorderd voor uitbuiten matrozen

Twee directeuren en een manager van een uitzendorganisatie in Werkendam moeten geld terugbetalen dat ze hebben verdiend met het uitbuiten van Filipijnse matrozen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Het gaat om bij elkaar net iets meer dan 2,5 miljoen euro.

Het drietal was eerder al schuldig bevonden aan uitbuiting. Ze lieten Filipijnse matrozen in de Nederlandse binnenvaart werkweken maken van 85 uur. Overwerkuren werden niet uitbetaald en ook kregen ze geen of te weinig eten.

De twee directieleden kregen in juli 2020 elk zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor onder meer deelname aan een criminele organisatie. De manager kreeg een taakstraf van 62 uur. Ze moeten nu respectievelijk 2,4 miljoen, 90.000 en 18.200 euro terugbetalen.