Donkere wolken boven Solskjaer: erfenis Ferguson weegt loodzwaar bij United

Ole Gunnar Solskjaer kijkt toe tijdens Manchester United-Liverpool - ANP

De tocht van de dug-out op Old Trafford naar de spelerstunnel in de hoek van het veld is er een van ongeveer vijftig meter. Pal langs de hoofdtribune van het stadion, waar de fans de spelers bijna kunnen aanraken. Vijftig meters die voor de spelers en trainers van Manchester United na een overwinning als een zegetocht voelen, maar die na een nederlaag veel langer lijken te duren door het gejoel en gescheld vanaf de tribunes. Laatste loopje Direct na de historische thuisnederlaag tegen Liverpool (0-5) schakelt de camera naar Ole Gunnar Solskjaer. De blik van de manager van United staat op oneindig, de lichaamshouding is die van een verslagen man. Lopend naar de catacomben durft Solskjaer de duizenden fans op de tribune amper onder ogen te komen. Een klein applaus kan er nog net vanaf, voordat hij de tunnel induikt. De Engelse media weten het zeker. Dit is voor Solskjaer zijn laatste loopje op Old Trafford. De enorme afgang tegen de aartsrivaal kost hem de kop.

Solskjaer (r) samen met Cristiano Ronaldo - ANP

Toch zal Solskjaer zaterdag in Londen gewoon op de bank zitten wanneer Manchester United het opneemt tegen Tottenham Hotspur. Spoor bijster De gedachtegang van de kritische media valt te begrijpen. 'Ole's at the wheel', juichten United-fans toen de ploeg onder Solskjaer op stoom leek te komen. Ole heeft het stuur in handen, de situatie onder controle. Maar inmiddels lijken de Mancunians het spoor volledig bijster. Met een zevende plaats in de Premier League is een nieuwe titel opnieuw ver weg. United-legende Paul Scholes liet al openlijk weten dat alleen aartsrivalen Manchester City en Liverpool kampioenskandidaten zijn. Hoe pijnlijk ook.

Premier League - NOS

Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 lijkt de club in niets meer op het team dat jarenlang domineerde in Engeland én Europa. In de 27 jaar dat de Schot aan het roer stond in Manchester, werd hij onder meer dertien keer landskampioen en won hij twee keer de Champions League. Ontslagen David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho kwamen na Ferguson. Alle drie konden ze de enorme schoenen van Ferguson niet vullen en werden ze zonder een landstitel te winnen ontslagen. Solskjaer lijkt hetzelfde lot beschoren, nu de titel ver weg is. Ferguson won in zijn laatste jaar als coach de voorlopig laatste landstitel van The Red Devils. United probeert zichzelf al acht jaar opnieuw uit te vinden. Nog altijd is de club een van de grootste ter wereld; met een selectiewaarde van meer dan een miljard euro hoeft Manchester United wereldwijd alleen stadgenoot City (nipt) voor te laten. Sportief gezien is het gat echter aanzienlijk. Waar City prijzen pakt en de ene na de andere topaankoop ziet schitteren, betaalt United vele miljoenen voor spelers die niet uit de verf komen. Al jaren is de club aan het overleven, zowel op het veld als bij de technische leiding.

Alex Ferguson op de tribune tijdens een wedstrijd van Manchester United - proshots

De donkere wolken pakken zich inmiddels ook samen boven Solskjaer. In The Times deed een anonieme speler al zijn beklag over de trainer. Er werd onder meer naar buiten gebracht dat meerdere spelers kritiek hadden op het beleid van de Noor. Van de Beek Zo werden er volgens de Britse ochtendkrant vraagtekens gezet bij het besluit om Harry Maguire aanvoerder te maken, zes maanden na zijn komst naar de club. Ook zou hij spelers die slecht presteren niet durven passeren en spelers die uitblinken op de training te weinig kansen geven. Donny van de Beek weet daar alles van. De middenvelder speelde pas vijf minuten dit seizoen in de competitie. Ook topaankoop Jadon Sancho, op wie jarenlang publiekelijk jacht werd gemaakt, zit meer op de bank dan hem lief is. Net zoals Jesse Lingard, die vorig seizoen op huurbasis een uitstekende periode kende bij West Ham United. Solskjaer heeft niet het overwicht om de selectie te managen, zo oordeelt de media. Cristiano Ronaldo is degene die de groep bij elkaar houdt.

Donny van de Beek en Anthony Martial - Pro Shots