Consumentenbond wil strenger toezicht op energiebedrijven

De Consumentenbond wil dat toezichthouder ACM meer middelen krijgt om energiebedrijven te controleren. Aanleiding is de ondergang van Welkom Energie eerder deze week.

"We merken bij een faillissement dat er vrij laat wordt ingegrepen. Dat zien we nu bij Welkom Energie, maar dat zagen we een paar jaar geleden ook bij Energie Flex", zei Joyce Roodnat van de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal.

De ACM erkent in het AD dat haar middelen beperkt zijn. Zo kan ze bijvoorbeeld geen advies geven aan consumenten om een bepaald bedrijf te mijden. Een vergunning kan pas worden ingetrokken als de leveringszekerheid in het geding is, zoals bij Welkom Energie het geval was.

Welkom Energie was door de hoge energieprijzen van de laatste maanden in de problemen geraakt. Eneco heeft de klanten overgenomen, maar die moeten nu veel meer voor hun gas en elektriciteit gaan betalen.

Kom met bewijs

Bij de Consumentenbond waren al langer signalen bekend dat het niet goed ging met Welkom Energie. Het bedrijf deed daarom niet mee in de Energievergelijker van de bond, waar consumenten aanbiedingen van energiebedrijven kunnen vergelijken.

"Als wij die aanwijzingen hebben, heeft de ACM die waarschijnlijk ook", zei Roodnat. "De ACM heeft dan kennelijk niet de middelen om te kunnen zeggen: kom met bewijs om aan te tonen dat je een valide energiebedrijf bent."

Niet nieuw

Het pleidooi voor strenger toezicht is niet nieuw. Twee jaar geleden constateerde de Consumentenbond dat dertien van de dertig energiebedrijven een hoge schuldenlast hadden. De bond pleitte toen bij de toenmalige minister van Economische Zaken Wiebes voor een betere bescherming voor de consument.

De stelling dat de consument ook zelf moet opletten met wie hij een contract afsluit, gaat volgens Roodnat niet helemaal op. "Consumenten hebben geen inzicht in hoe een energiebedrijf opereert. En het is ook niet zo dat de aanbieders met de laagste prijs de cowboys zijn."