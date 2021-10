Ouderwetse kopjes keren terug: wegwerpkoffiebekers moeten vanaf 2023 verdwijnen

Vanaf 2023 mogen koffie en thee op kantoor niet meer uit wegwerpbekers worden gedronken, maar alleen uit ouderwetse kopjes. Ook mag vanaf 2024 plastic verpakking om kant-en-klaarvoedsel in mee te nemen niet meer gratis zijn. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg in een Kamerbrief.

Voor consumptie ter plaatse, bijvoorbeeld op kantoor, worden koffie- en theebekers volgens Van Weyenberg de norm, omdat die kunnen worden afgewassen. Waar dat niet gebeurt, moeten in elk geval de bekertjes voor driekwart worden ingezameld voor hoogwaardige recycling. Als een kantoor niet kiest voor mokken, moet in 2026 minstens 90 procent van de koffiebekers ingezameld worden voor recycling.

Voor consumptie onderweg, bijvoorbeeld bij een koffiezaak, moet een herbruikbaar alternatief worden aangeboden. Dat kunnen deze zaken doen in de vorm van een retoursysteem, of door de consumenten zelf een beker of bakje te laten meenemen. Kiest een zaak voor het retoursysteem dan moet in 2024 75 procent van het materiaal recyclebaar zijn, en dat loopt op tot 90 procent in 2027.

Voor wegwerpverpakking voor kant-en-klare maaltijden zoals bijvoorbeeld maaltijdsalades, moet extra worden betaald of ze moeten verpakt zijn in herbruikbaar materiaal.

'7 miljard per jaar'

Dagelijks worden er in Nederland 19 miljoen wegwerpdrinkbekers en - voedselverpakkingen gebruikt en weggegooid, 7 miljard stuks per jaar. Eerder zijn er Europese afspraken gemaakt dat in 2026 het gebruik van wegwerpplastic drastisch verminderd moet zijn. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze hier aanvulling aan geven. Met deze maatregelen verwacht Van Weyenberg in 2026 een afname van 40 procent ten opzichte van 2022.

Hoewel wegwerpkoffiebekers op kantoor soms van papier lijken, kunnen ze een laagje plastic bevatten om warme dranken als thee en koffie te kunnen vasthouden. Dit soort verpakkingen zijn volgens de demissionaire staatssecretaris vaak lastig recyclebaar, waardoor veel van het materiaal uiteindelijk niet gerecycled wordt maar verbrand. Dat veroorzaakt extra CO2-uitstoot. Ook belandt een deel van het wegwerpplastic als zwerfafval op straat.

'Bewuster met plastic'

Christiaan Bolck, onderzoeker van de Wageningen Universiteit (WUR) naar duurzaam materiaal, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij denkt dat deze maatregelen mogelijk kunnen helpen in de strijd tegen plastic. "Ik vind het heel goed dat de overheid maatregelen neemt om zwerfaval tegen te gaan."

De mogelijke 40 procent reductie noemt de onderzoeker "enthousiast", maar hij denkt wel dat het een stap in de goede richting is. "We hebben bijvoorbeeld al een verbod op plastic rietjes, en er worden ook andere maatregelen genomen waardoor we bewuster omgaan met plastic."

Statiegeld

Sinds 1 juli is er - naast statiegeld op grote plastic flessen - ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Vanaf 2022 komt er statiegeld op blikjes bij. Beide maatregelen zijn bedoeld om het zwerfafval terug te drinken. Jaarlijks belanden er in Nederland van de 2 miljard gebruikte blikjes zo'n 150 miljoen op straat.

Sinds plastic tasjes niet meer gratis zijn, ingevoerd in 2017, is het aantal plastic tasjes dat in zwerfafval belandt afgenomen met 70 procent.