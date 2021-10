Voormalig Oranje-international Janssen wint Champions League met Mexicaanse club

In de finale in het eigen stadion tegen rivaal América had Monterrey aan een vroege treffer van Rogelio Funes Mori, na een enorme blunder van verdediger Sébastian Cáceres, genoeg voor de overwinning. Janssen bekeek die treffer vanaf de bank, want pas in de 74ste minuut kwam hij in het veld voor de matchwinner.

Voor Monterrey, waar Hector Moreno (oud-PSV en AZ) een steunpilaar is in de verdediging, is het al de vijfde eindzege in de Champions League. Sinds de invoering in 2008 werd het toernooi alle dertien keer gewonnen door een club uit Mexico.

Eredivisietopscorer en international

Via Almere City kwam Janssen in 2015 terecht bij AZ. In zijn eerste seizoen bij de Alkmaarders kroonde hij zich met 27 doelpunten meteen tot topscorer van de eredivisie en werd hij bovendien opgeroepen voor Oranje.

Onder bondscoach Danny Blind en diens opvolger Dick Advocaat was Janssen zelfs een tijdje eerste keus in de spits. Uiteindelijk speelde hij 17 wedstrijden voor Oranje en maakte hi daarin 7 treffers. Zijn laatste interland: het met 2-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Zweden in oktober 2017.