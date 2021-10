'Waarom pompoenpitten uit China? Wij hebben ze ook'

Duizenden kilo's pompoenpitten worden jaarlijks geïmporteerd uit China. Bakkers en restaurants zijn er blij mee, zij verwerken de pitten in brood, toetjes en salades. Maar de Achterhoekse akkerbouwer Gert Smits vroeg zich twee jaar geleden al af: waarom moeten die pitten helemaal uit China komen? We hebben zelf toch ook volop pompoenen?

Uit nieuwe cijfers van het CBS, precies op tijd voor Halloween aanstaande zondag, blijkt dat ook. Tussen 2018 en 2021 is het areaal pompoenen in Nederland gestegen met 66 procent tot ongeveer 1250 hectare. Flevoland is met 30 procent van de pompoenteelt koploper, gevolgd door Limburg, Zeeland en Gelderland.

Smits zag twee jaar geleden in Oostenrijk de mogelijkheden van de pitten. "In Oostenrijk zijn ze daar groot in. Ze maken er voortreffelijke olie van en de pitten gaan in diverse gerechten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Vorig jaar deed hij in De Heurne al een proef met vijf hectare, dit jaar kwam de pompoenpittenoogst van 26 hectare land. Volgens Smits is hij de eerste in ons land die de zaden op zo'n grote schaal teelt.

700 à 800 pompoenbroden

Zijn zoon Edwin maakte op de agrarische hogeschool in Dronten ook een studie van het product: "Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar de pompoenpitten. En volgens mij liggen er zeker kansen om Nederlandse pompoenpitten te verkopen."

Eén van de afnemers van Smits' pitten is bakker Paul Berntsen in Didam. Hij laat in de bakkerij de verschillen zien tussen de twee soorten pompoenpitten: "Kijk, die rechts komen uit China, beetje plat, klein. Links de pitten uit de Achterhoek. Groot en donker."

"De klanten moesten er best aan wennen, maar nu verkoop ik op een doorsnee zaterdag zomaar 700 à 800 pompoenbroden. Die pitten geven extra smaak aan het brood."