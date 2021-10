Max Stahl, wiens gruwelijke beelden Oost-Timor op de kaart zetten, overleden

"Ik was net mijn camera aan het opzetten toen ik een muur van geluid hoorde: zeker 10 seconden ononderbroken geweervuur", zei Stahl in 2016 tegen de BBC. "De militairen die waren gearriveerd hadden van dichtbij het vuur geopend op de groep van duizenden jonge mensen."

In 1991 trok hij op een toeristenvisum naar Oost-Timor, dat in 1974 was bezet door Indonesië toen Portugal zich als kolonisator terugtrok. Daar filmde Stahl hoe de begrafenis van een activist in de hoofdstad Dili uitliep op een protest tegen de bezetting - en Indonesische soldaten hard ingrepen.

Stahl werkte aanvankelijk als acteur en presenteerde tussen 1978 en 1980 het BBC-kinderprogramma Blue Peter. Later ontdekte hij dat conflictjournalistiek hem beter lag: in zijn carrière zou hij verslag doen van de burgeroorlog in El Salvador, het uiteenvallen van Joegoslavië en conflicten in Zuid-Amerika.

Op de gruwelijke beelden die Stahl maakte is te zien hoe de mensenmassa door de kerkhofpoort over elkaar buitelt om te ontsnappen aan het geweervuur. Mensen zoeken dekking achter zerken, hinkelen gewond door beeld of liggen stervend op de grond. Later filmde Stahl stiekem hoe de militairen het kerkhof uitkammen.

Het viel hem op dat de aanwezigen hem opzochten: "Ze lieten me hun verwondingen zien. Ze wilden dat de wereld het zou zien. De stervenden vonden hun eigen dood minder belangrijk dan het feit dat hun dood betekenis zou krijgen." Bij het bloedbad kwamen naar schatting zo'n 200 mensen om.

Uit het land gesmokkeld

Voordat Stahl zelf werd opgepakt verstopte hij zijn filmmateriaal in een graf. De Nederlandse journalist Saskia Kouwenberg zou het later het land uit smokkelen in haar ondergoed. "Ik heb er vier dagen over gedaan om van Dili naar Amsterdam te komen", vertelde ze ooit in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik moest me letterlijk het vliegtuig in vechten omdat de Indonesische militairen me van de trap trokken."

De gruwelijke beelden maakten diepe indruk in het Westen: voor het eerst werd de Indonesische repressie op het eiland getoond. Kouwenberg: "Daarvoor was het steeds ontkend door de Indonesische regering: het viel wel mee, iedereen overdreef. Maar de beelden dat jonge mensen bloedend naar een kapel lopen, biddend in het Portugees, maakten ongelofelijk veel indruk."