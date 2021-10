Nog steeds rode cijfers voor Air France-KLM, maar verlies is een stuk kleiner

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft in de zomer opnieuw verlies geleden, maar veel kleiner dan een jaar eerder. Het verlies in het derde kwartaal dit jaar is onder de streep 192 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog zo'n 1,6 miljard euro.

Topman van het concern Benjamin Smith spreekt in het persbericht van de cijfers over een goede zomer, dankzij het openen van de grenzen in verschillende landen. 17 miljoen passagiers vlogen met het concern in de zomermaanden. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder.

Daarmee steeg ook de omzet, naar 4,5 miljard euro. Ook dat is een stuk meer dan in de vorige zomer: toen zette het concern zo'n 2,5 miljard euro om. In de zomer van 2019, voor corona, was dat nog zo'n 6,5 miljard euro.

Steun

De zomermaanden waren de laatste maanden waarin het bedrijf loonsteun ontving van de overheid. KLM is veruit de grootste ontvanger van die loonsteun. In 2020 ging het om ruim een miljard euro. Vanaf oktober stopt het pakket.

Eerder liet KLM weten geen extra ontslagrondes te verwachten daardoor, maar benadrukte dat steun nog altijd wenselijk was vanwege de grote omzetverliezen door de reisbeperkingen.

Naast de loonsteun, waar ook andere bedrijven gebruik van hebben gemaakt, kreeg KLM ook een apart steunpakket van de overheid: 3,4 miljard euro aan leningen en garanties.