Wekdienst 29/10: Rapport over 'zwarte lijst' Belastingdienst • Trudeau in Nederland

Goedemorgen! Vandaag komt de Autoriteit Persoonsgegevens met een rapport over de lijst met potentiële fraudeurs die de Belastingdienst bijhield, overleggen de betrokken ministers over mogelijke nieuwe coronamaatregelen en komt de Canadese premier Trudeau langs in Den Haag.

Het weer: vanochtend is het zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in de namiddag begint het in Zeeland te regenen. Met 16 tot 18 graden is het zacht en er staat een matige zuidenwind. Tijdens het weekend blijft het zacht met 15 graden, wel valt af en toe regen.