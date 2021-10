Bidens 'Build Back Better' komt krakend en piepend tot stand

Het was de eerste kanttekening bij het overwinningsfeest van Joe Biden, vorig jaar november. Hij had president Trump verslagen, maar won met een zeer bonte coalitie. Ga maar eens regeren met zowel uiterst progressieve als zeer conservatieve krachten binnen je eigen partij. Deze week, precies een jaar na zijn overwinning, komt Biden die realiteit flink tegen.

En dat was gisteren te merken, toen Biden met een nieuw voorstel van zijn Build Back Better-plan kwam.

"Going big" was Bidens slogan in de eerste maanden. Hij zou alles tegelijk aanpakken, en het grondig doen: grote investeringen in de economie, sociale zekerheid, klimaat, infrastructuur. Amerika ging op de schop. Maar nu dit plan deze week moet worden goedgekeurd door het Congres, dreigen zijn eigen partijgenoten alle plannen flink uit te kleden.

Biden zelf probeerde er gisteren nog rustig onder te blijven, en zwoer dat dit erbij hoort. Hij verwees naar zijn imago als 'dealmaker': "Dit is compromissen sluiten, consensus bereiken, daar ben ik op verkozen". Maar hij weet dat het erop of eronder is. Hij heeft vol ingezet op Build Back Better, het is de kern van zijn agenda. Als er geen goede deal komt, hangt Bidens presidentschap al na een jaar in de touwen.

Ambitieuze verbouwing

Want welke plannen staan op het spel? Al in de zomer werd een historisch akkoord bereikt over de 'harde' infrastructuur; de grootscheepse aanpak van wegen, bruggen en internetverbindingen in Amerika. Ook een deel van de Republikeinen in de Senaat ging akkoord met een pakket van 1200 miljard dollar. Maar dat akkoord is in het Huis nog altijd niet in stemming gebracht. Progressieve Democraten houden de stemming al een maand tegen.

Want zij willen eerst een akkoord bereiken over de 'zachte' infrastructuur; klimaat en het sociaal stelsel. Oorspronkelijk stelde Biden hiervoor een investeringspakket voor van 3500 miljard dollar. Het zou de meest ambitieuze verbouwing van Amerika moeten worden sinds de jaren 60 van de vorige eeuw.

Met het astronomische bedrag wil Biden de economie moderniseren en vooral vergroenen. En hij wil de relatie tussen de Amerikaanse overheid en gezinnen drastisch omgooien. Van de wieg tot het graf moeten er sociale vangnetten komen: geld voor kinderopvang, betaald verlof, gratis beroepsopleidingen en ouderenzorg.

Vooral dat laatste gaat niet alleen over geld, het is ook een ideologische omslag. Met dit pakket wil Biden belastinggeld inzetten om welvaartsverschillen recht te trekken. Dat ligt ingewikkeld in Amerika; Republikeinen zijn collectief tegen en noemen de plannen 'socialisme'. Niet passend bij Amerika, waar je eigen broek ophouden de norm is.

Wat wilde Biden eigenlijk ook alweer allemaal bereiken? Dit is een video die we vorig jaar maakten met een overzicht van al zijn standpunten: