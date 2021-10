Grote rode vlek op Jupiter blijkt niet alleen breed, maar ook heel diep

De grote rode vlek op Jupiter blijkt een stuk dieper dan wetenschappers eerder vermoedden. De Amerikaanse ruimtesonde Juno heeft ontdekt dat de vlek, die een enorme storm is, een diepte van 350 tot 500 kilometer heeft. De breedte van de storm wordt geschat op 16.000 kilometer.

De storm is dan wel dieper dan verwacht, hij is relatief een stuk dunner dan aardse orkanen, beschrijven de onderzoekers in wetenschappelijk tijdschrift Science.

Jupiter, de grootste planeet binnen ons zonnestelsel, is berucht om zijn extreme weersomstandigheden. In de grote rode vlek woedt een permanente storm. Met windsnelheden van 430 kilometer per uur is hij krachtiger dan de krachtigste orkaan ooit op aarde. Waarschijnlijk is de storm al 300 jaar actief.

Sonde Juno draait sinds 2016 om Jupiter en maakt niet alleen foto's maar verzamelt ook data over de atmosfeer, de straling en de kern van de planeet. In 2017 stuurde de ruimtesonde Juno voor het eerst foto's van de grote rode vlek naar aarde.

Die foto's zagen er zo uit: