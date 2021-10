Eerste executie van gevangene in Oklahoma in zes jaar tijd

Voor het eerst in zes jaar heeft de Amerikaanse staat Oklahoma een gevangene geëxecuteerd. De 60-jarige John Marion Grant kreeg een dodelijke injectie voor het doodsteken van een kantinemedewerker van een gevangenis in 1998.

Grant zat ten tijde van de steekpartij een celstraf uit voor meerdere gewapende overvallen. Hij stak de kantinemedewerker in een opbergruimte 16 keer met een zelfgemaakt wapen. In 1999 werd hij ter dood veroordeeld.

Hij is de eerste terdoodveroordeelde die een dodelijke injectie krijgt sinds verschillende executies fout gingen. Zo werd bijna het verkeerde middel toegediend bij een gevangene in 2015 en mislukte een executie in 2014.

De afgelopen jaren heeft Oklahoma onderzocht of de manier van executeren veranderd moest worden, maar uiteindelijk heeft de staat ervoor gekozen om toch weer dezelfde dodelijke injecties te gebruiken als in het verleden.