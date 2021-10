Tussen frituurvet en ananassen: meer dan 1500 kilo coke onderschept in haven Rotterdam

De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam twee partijen cocaïne onderschept, is nu bekendgemaakt.

Vorige week donderdag werd 930 kilo coke gevonden in een container uit Curaçao die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica.

De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept, respectievelijk in Ter Aar en in het Westland, wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugssmokkel. De cocaïne is vernietigd.

Vorig jaar werd ruim 40.000 kilo cocaïne opgespoord in containers in de Rotterdamse haven, zo'n 7000 meer dan in 2019. Eerder zeiden onderzoekers al dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Slechts een klein deel van de 7,5 miljoen containers die Rotterdam jaarlijks passeren, wordt namelijk gecontroleerd.

