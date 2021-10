Apple loopt miljarden omzet mis door chiptekort, maar laat toch flinke groei zien

Het chiptekort had wereldwijd impact op de levering van de meeste Apple-producten. Onder meer in Zuidoost-Azië had de iPhone-fabrikant last van productieverstoringen. Topman Tim Cook zei tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat Apple er alles aan doet om meer chips te krijgen.

Ondanks het mislopen van die miljarden zijn de kwartaalopbrengsten van het technologiebedrijf meer dan 83 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog 65 miljard dollar. De groei heeft onder meer te maken met de releasedatum van de nieuwste iPhones: de iPhone 13 was op veel plekken vorige maand al te koop. In 2020 lagen de smartphones later in de winkel en werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 niet meegenomen in die kwartaalcijfers.

Apple maakte 21 miljard dollar winst, tegenover 13 miljard dollar in vorig kwartaal.