Fuglsang wint Ronde van Lombardije; zware val Evenepoel

Jakob Fuglsang heeft de 114de editie van de Ronde van Lombardije gewonnen. De Deen van Astana ging solo over de finish in Como in een koers die werd opgeschrikt door een zware val van Remco Evenepoel. Bauke Mollema werd vierde. Fuglsang schudde op de Civiglio het Trek-trio Bauke Mollema, Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone van zich af. En op de Battaglia liet hij zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov en de Nieuw-Zeelander Bennett achter zich. De zes hadden zich op de ijzingwekkend steile Muro di Sormano afgescheiden van de rest, samen met Evenepoel.

Zware val Evenepoel Maar in de afdaling (27 procent op zijn steilst) verremde de jonge Belg zich en hij vloog over een muurtje een zes meter diep ravijn in.

De coureur van Deceuninck-QuickStep was bij bewustzijn toen hij door reddingswerkers met enige moeite uit het ravijn werd gehaald. Hij is per ambulance afgevoerd. Over zijn toestand is verder nog niets bekend. Evenepoel reed dit jaar vier meerdaagse koersen en won ze allemaal. Vorig week kwam zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen hard ten val in de Ronde van Polen.

Mollema vierde, Van der Poel tiende Mollema, die vorig jaar de koers van de vallende bladeren won na een solo, moest in deze editie achter Bennett en Vlasov genoegen nemen met plaats vier.