Insigne benut twee penalty's en zit Napoli-icoon Maradona op de hielen

Mede door twee benutte strafschoppen van Lorenzo Insigne heeft Napoli drie punten overgehouden aan het competitieduel met Bologna: 3-0 zege. De Napolitanen nemen daardoor op basis van een beter doelsaldo de koppositie weer over van AC Milan.

Insigne was verantwoordelijk voor de tweede en derde treffer van Napoli en kwam daarmee op een totaal van 114 goals voor Napoli in alle competities. Daarmee is hij nog maar één doelpunt verwijderd van legende Diego Armando Maradona (115).