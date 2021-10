Miljoenen voor slachtoffers aanslag in Afro-Amerikaanse kerk

De nabestaanden van negen zwarte Amerikanen die in 2015 werden doodgeschoten in een kerk krijgen samen een schadevergoeding van 63 miljoen dollar vanwege fouten van justitie in aanloop naar de aanslag. Kerkgangers die het overleefden zijn een schikking overeengekomen van in totaal 25 miljoen dollar.

Op 18 juni 2015 opende de toen 21-jarige Dylann Roof het vuur in een historische Afro-Amerikaanse kerk in Charleston, in de staat South Carolina. Maar later bleek dat hij helemaal geen wapen had mogen bezitten, omdat hij een paar maanden voor het schietincident was gearresteerd wegens drugsbezit.

Door een reeks administratieve fouten kon Roof toch het pistool kopen waarmee hij later een bloedbad aanrichtte. De families van de slachtoffers spanden daarop een rechtszaak aan.

Rassenoorlog

Bij het bloedbad kwamen negen kerkgangers om het leven, drie mensen raakten gewond. Roof zou met zijn daad een rassenoorlog hebben willen ontketenen. Niet lang na het incident doken foto's en een manifest op waaruit zijn bewondering blijkt voor voormalige racistische regimes in Afrika en zijn haat tegen de zwarte gemeenschap.

Advocaat Bakari Sellers, die de nabestaanden en slachtoffers bijstond bij de totstandkoming van de schikking, spreekt van gerechtigheid. Dat in totaal 88 miljoen dollar wordt uitgekeerd, is volgens hem symbolisch: de cijfercombinatie 88 staat in neonazistische kringen voor de code 'HH' (Heil Hitler), tweemaal de achtste letter van het alfabet. Roof verklaarde later bovendien dat hij 88 kogels bij zich had toen hij het vuur opende.

In 2017 is Roof ter dood veroordeeld. Dat vonnis is onlangs in hoger beroep bekrachtigd.