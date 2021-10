Bouwmeester komt met babynieuws: geen WK, maar 'perfecte timing voor 2024'

Na tennisster Kiki Bertens komt ook zeilkampioene Marit Bouwmeester met babynieuws. "Baby incoming! We zijn superblij en dankbaar", laat Bouwmeester weten via haar Instagram-account. De 33-jarige Friezin verdedigt daardoor eind november bij het WK haar titel niet in de Laser Radial-klasse.

Een afscheid van topsport is het niet, zo verzekert de viervoudig wereldkampioene. Ze blijft zeilen. "Als alles goed mag blijven gaan, is de timing perfect voor mijn road to Paris", blikt ze alvast vooruit op de eerstvolgende Olympische Spelen, in 2024.

Bouwmeester voegde in augustus in Tokio een nieuwe olympische medaille toe aan haar totaal; ze won zilver in 2012, goud in 2016 en nu brons in 2021.