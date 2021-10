100-jarige Amsterdamse bioscoop Tuschinski is vanaf nu koninklijk

De officiële naam van de bioscoop is nu Koninklijk Theater Tuschinski. "De stad kreeg 100 jaar geleden een van de mooiste cadeaus ooit, van de Rotterdammer Abraham Tuschinski", sprak Halsema. "Hij had de ambitie om het mooiste en grootste theater van Amsterdam neer te zetten, om 'een droomfabriek te creëren'. Het bleef niet bij woorden", vervolgde ze.

Bioscoop Tuschinski in Amsterdam mag zich voortaan koninklijk noemen. Burgemeester Halsema en commissaris van de koning Van Dijk maakten op de viering van de honderdste verjaardag uit naam van de koning bekend dat het filmhuis het predicaat is toegekend.

Het bedrijf moet aanzien hebben, schrijft het Koninklijk Huis als het gaat om aard, omvang en betrouwbaarheid. Daarnaast moet het op zijn gebied een vooraanstaande plek innemen in het Koninkrijk, het liefst met internationale uitstraling.

Wanneer is een bedrijf 'koninklijk'?

De bioscoop werd 100 jaar geleden opgericht door Tuschinski, Hermann Gerschtanowitz en Herman Ehrlich. Zij werden in de oorlog alle drie naar Duitsland gedeporteerd en kwamen om in verschillende concentratiekampen. Bij de toekenning waren drie afstammelingen van Gerschtanowitz aanwezig, twee kleinzoons Max en Ronnie en zijn achterkleinzoon, presentator Winston Gerschtanowitz.

Het gebouw in het centrum van de hoofdstad geldt als architectonisch hoogtepunt, met een unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco. De afgelopen jaren zijn alle zalen zo veel mogelijk teruggebracht in de originele stijl. Dit jaar werd Tuschinski nog uitgeroepen tot de mooiste bioscoop ter wereld door het gezaghebbende Britse Time Out Magazine.

