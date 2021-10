Kamminga scherpt eigen record op 100 meter schoolslag aan

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Kazan zijn eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. Kamminga tikte in Rusland na 55,82 als eerste aan en was daarmee 0,17 rapper dan zijn in juli in Amsterdam gevestigde toptijd.

"Dat was een mooie eerste race voor de komende anderhalve week. Ik merk dat er steeds meer controle is en het daarom beter gaat. En dan zwem je een week voor de Europese kampioenschappen hier beginnen een Nederlands record", aldus een opgetogen Kamminga. "Het bad ligt er mooi bij en het niveau is er. Ik merk dat ik erin groei. Het is volop genieten."

Ook goud voor Toussaint

Verder was er Nederlands succes voor Kira Toussaint, die goud pakte op de 50 meter rugslag in 25,87. De wereldrecordhoudster (25,60) zwom in de series een tijd van 25,89. "Het ging me 's morgens redelijk makkelijk af in de series, daarom hoopte ik op een betere tijd in de finale. Aan de andere kant heb ik een 'clean-sweep' op deze afstand na de wereldbekerwinst in Berlijn, Boedapest en Qatar. Daar ben ik heel blij mee."

Jesse Puts tikte in 21,08 als derde aan op de 50 meter vrije slag, achter de Australische winnaar Kyle Chalmers (20,68) en de Rus Vladimir Morozov (20,81).

De wedstrijden in Kazan zijn de laatste in de wereldbekercyclus. Aansluitend zijn de Europese kampioenschappen kortebaan in Kazan. Die beginnen op 2 november.