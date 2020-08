Vastgelopen olieschip Mauritius in tweeën gebroken

Dit is ook te zien op de eerste luchtbeelden van de plek waar het schip is gestrand:

Het schip dat eind juli voor de kust van Mauritius op een rif was gelopen is in tweeën gebroken. Dat meldt onder anderen Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland op Twitter. Ook anderen delen daar foto's van het gebroken vrachtschip.

Het schip, van een Japanse reder, had volgens de autoriteiten zo'n 4000 ton olie aan boord. Zeker 1000 ton daarvan zou in zee zijn gelekt.

Deze week werd al gewaarschuwd voor een breuk, want er zaten scheuren in de romp van het gestrande vrachtschip. Reddingswerkers probeerden de olie die nog in het schip zat daarom zo snel mogelijk weg te pompen.

Donderdag lieten de Japanse eigenaren van het schip weten dat de resterende olie bijna was verwijderd, maar ze konden niet met zekerheid vaststellen dat er helemaal geen brandstof meer aan boord was. Het is daarom ook nog onduidelijk of er door de breuk van het schip nog meer olie in zee is terechtgekomen.

Koraalrif

Het vrachtschip Wakashio was onderweg van China naar Brazilië. Op 25 juli strandde het ter hoogte van Pointe d'Esny, aan de oostkust van het Afrikaanse eiland Mauritius. In de buurt daarvan ligt het beschermde gebied Blue Bay waar zich een groot koraalrif bevindt, met veel vissoorten en schildpadden.

Uit de scheuren in de romp van het schip lekte al snel olie. De Mauritiaanse premier Jugnauth riep internationale hulp in om een milieuramp te voorkomen. Frankrijk stuurde een militair vliegtuig en een marineschip naar het Oost-Afrikaanse land, vandaag liet ook Japan weten een reddingsteam te sturen.

Ook eilandbewoners hielpen mee met het opruimen van van de olie, onder andere door hun haar af te knippen. Een kilo haar zou 8 liter olie kunnen absorberen.