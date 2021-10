IKEA komt met verlofregeling voor operaties transgender personeel

Transgender personen die bij IKEA Nederland werken en die van geslacht willen veranderen krijgen daarvoor voortaan betaald verlof. Ze kunnen gedurende tien jaar in totaal 24 weken verlof opnemen voor medische en niet-medische behandelingen, met behoud van salaris. Ze hoeven zich daarvoor niet ziek te melden of bijzonder verlof op te nemen.

"Het is mooi dat deze stap is gezet", zegt Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland. "En een pluim voor Netwerk Regenboog FNV voor hun harde werk om het mogelijk te maken."

Volgens Berghouwer is de werkeloosheid onder transmensen hoog. Transitieverlof kan daar verandering in brengen als het landelijk geregeld wordt, net zoals dat gebeurt bij bevallingsverlof.

"De beste manier blijft daarom een landelijke regeling. Daar worden wel wat stappen genomen, maar erg opschieten doet het nog niet. Ondertussen zijn er wat gemeentes die regelingen opnemen en nu is het Netwerk Regenboog FNV druk bezig om inclusieve cao's af te sluiten. IKEA is dan misschien een van de eersten, maar niet de laatste."

Eerste land

IKEA is niet het eerste commerciële bedrijf in Nederland dat deze regeling aanbiedt. Een paar maanden geleden kondigde ook het accountants- en belastingadviesbedrijf PricewaterhouseCoopers al aan per 1 oktober met het transitieverlof te beginnen.

Maar voor IKEA is Nederland wel het eerste land dat dit verlof aanbiedt, zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Ook in IKEA-vestigingen in andere landen krijgen transpersonen zoveel mogelijk de ruimte voor hun transitie, maar daar is dat niet vastgelegd in de cao. Nederland is daarmee de eerste."

Inclusieve cao

IKEA en vakbond FNV sloten een zogenoemde inclusieve cao. Daarin staan afspraken centraal die de verschillen tussen de werknemers bij het woonwarenhuis kleiner moeten maken. "Iedereen moet zich thuisvoelen binnen de cao voor IKEA", aldus Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Handel.

Naast de verlofregeling voor transpersonen is daarin ook een salarisverhoging van 40 cent per uur opgenomen voor alle medewerkers. Ook komen er maatregelen tegen de hoge werkdruk. Medewerkers kunnen hun contract laten uitbreiden. Als zij meer uren gaan werken, lost dat een deel van het personeelstekort op, is de verwachting.

Mensen met contracten tot en met 24 uur hoeven minder beschikbaar te zijn en krijgen de mogelijkheid om meer momenten te kiezen waarop ze niet willen of kunnen werken. "De werkdruk bij IKEA is immens", zegt Wiek. "Medewerkers rennen zich de benen onder hun lijf vandaan. De gevolgen van de pandemie en het enorme aantal openstaande vacatures eisen hun tol. Mooi dus dat IKEA ook deze afspraken met ons wilde maken."

Bij de verschillende vestigingen van IKEA in Nederland werken zo'n 6000 mensen.