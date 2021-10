Biden presenteert 'historisch', maar afgeslankt plan voor economie en klimaat

Na maandenlange onderhandelingen met zijn partijgenoten heeft president Biden een afgeslankte versie gepresenteerd van een als sociaal en groen bedoeld investeringspakket. In een persconferentie zei hij dat er nu een "historisch raamwerk" ligt waarvan hij denkt dat het Congres ermee zal instemmen.

Het investeringspakket, het zogeheten Build Back Better-plan, is een van de verkiezingsbeloften van Biden, die het welslagen van zijn presidentschap eraan heeft gekoppeld. Het omvat grootschalige investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting, banen en schone energie.

Weerstand

Maar de plannen stuitten op weerstand in Bidens eigen partij, om uiteenlopende redenen. Sommige progressieve partijgenoten vonden de maatregelen voor een groter sociaal vangnet voor Amerikanen bijvoorbeeld niet ver genoeg gaan. Andere Democraten keerden zich tegen de plannen omdat die in hun ogen juist te vergaand en te duur waren.

Er is daarom maanden over onderhandeld. Van de oorspronkelijke 3500 miljard dollar die Biden voor het investeringspakket had gereserveerd, is nu nog 1750 miljard dollar over. Onder meer plannen voor betaald ouderschapsverlof, de mogelijkheid om over medicijnprijzen te onderhandelen en een belasting voor miljardairs haalden het nieuwe pakket niet.

"Niet iedereen heeft precies gekregen wat hij wilde, ook ik niet", zei de president daarover. "Maar dat is consensus, dat is compromissen sluiten. Dat is de enige manier waarop je grote, belangrijke dingen voor elkaar kunt krijgen."